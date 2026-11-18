Faraday Future Intelligent Electric A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Faraday Future Intelligent Electric A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -232,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Faraday Future Intelligent Electric A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2775,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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