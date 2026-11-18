Im abgelaufenen Quartal hat Faraday Future Intelligent Electric A 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2775,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -232,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Faraday Future Intelligent Electric A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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