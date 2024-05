Faraday Future Intelligent Electric Aktie News: Faraday Future Intelligent Electric am Nachmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Faraday Future Intelligent Electric gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Faraday Future Intelligent Electric legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 67,9 Prozent auf 2,77 USD.

Das Papier von Faraday Future Intelligent Electric legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 67,9 Prozent auf 2,77 USD. Der Kurs der Faraday Future Intelligent Electric-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,00 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,71 USD. Der Tagesumsatz der Faraday Future Intelligent Electric-Aktie belief sich zuletzt auf 40.635.936 Aktien.

Bei 117,36 USD erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie somit 97,64 Prozent niedriger. Bei 0,04 USD fiel das Papier am 04.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Faraday Future Intelligent Electric-Aktie 98,62 Prozent sinken.

Faraday Future Intelligent Electric gewährte am 13.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Faraday Future Intelligent Electric vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -11,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -48,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 550000,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 USD in den Büchern gestanden.

Faraday Future Intelligent Electric dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 20.05.2024 präsentieren.

In der Faraday Future Intelligent Electric-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -47,970 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Faraday Future Intelligent Electric-Aktie

