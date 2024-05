Faraday Future Intelligent Electric Aktie News: Faraday Future Intelligent Electric verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Blick auf Faraday Future Intelligent Electric-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Faraday Future Intelligent Electric. Zuletzt ging es für das Faraday Future Intelligent Electric-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 81,6 Prozent auf 1,87 USD.

Die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 81,6 Prozent auf 1,87 USD. Den Tageshöchststand markierte die Faraday Future Intelligent Electric-Aktie bei 2,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 34.354.700 Faraday Future Intelligent Electric-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 117,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6.175,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 0,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Faraday Future Intelligent Electric ließ sich am 13.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Faraday Future Intelligent Electric vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -11,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -48,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 550000,00 USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.05.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -47,970 USD je Faraday Future Intelligent Electric-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

