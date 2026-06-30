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Farbensparte im Blick

Akzo Nobel-Aktie im Plus: Nippon Paint wirbt erneut - Konzern hält an Axalta-Fusion fest

Akzo Nobel-Aktie im Plus: Nippon Paint wirbt erneut - Konzern hält an Axalta-Fusion fest

Der Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat wieder Interesse vom japanischen Rivalen Nippon Paint Holdings auf sich gezogen.

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Axalta Coating Systems Ltd
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Es geht um die Farbensparte von Akzo unter anderem mit der Marke Dulux, die sich Nippon mittels eines indikativen Gebotes über 7,5 Milliarden Euro sichern will. Akzo und Nippon bestätigten am Montag entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg. Allerdings sei der vorgeschlagene Deal zu niedrig, hieß es von den Niederländern, die weiter an der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta festhalten wollen. Diese empfiehlt das Management auch weiter einstimmig den Anlegern.

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Nippon hatte es bereits zuvor auf Akzo Nobel abgesehen und wollte das Unternehmen zusammen mit dem US-Konzern Sherwin-Williams schlucken. Die beiden gaben gemeinsame Bestrebungen nach Widerstand von Akzo allerdings vor gut einem Monat auf.

Akzo Nobel und Axalta hatten im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt. Durch die Fusion soll ein Hersteller mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar (rund 21,5 Mrd Euro) entstehen. Akzo Nobel würde 55 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten und seine Börsennotierung nach New York verlegen.

Die Akzo Nobel-Aktie legt an der Euronext in Amsterdam zeitweise 2,02 Prozent auf 58,56 Euro zu.

/men/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Creativa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG