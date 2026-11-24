Farmers Bank of Appomattox hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Farmers Bank of Appomattox im vergangenen Quartal 5,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Farmers Bank of Appomattox 4,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net