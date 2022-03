Farmers Bankshares meldet Dividende für das erste Quartal

Aktien in diesem Artikel

Die amerikanische Farmers Bankshares Inc. (ISIN: US3094791031, OTC: FBVA) schüttet ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie für das erste Quartal aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. April 2022 (Record date: 4. April 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 21,00 US-Dollar (Stand: 23. März 2022) bei 2,79 Prozent.

Farmers Bankshares ist die Holdinggesellschaft der Farmers Bank, die im Jahr 1919 in Windsor, Virginia, gegründet worden ist. Die Farmers Bank betreibt acht Filialen in Virginia. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 1,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,8 Mio. US-Dollar), wie am 4. Februar berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2022 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 29,28 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 65,9 Mio. US-Dollar (Stand: 23. März 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de