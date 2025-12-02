DAX23.710 +0,5%Est505.698 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.835 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,03 -0,5%Gold4.187 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Muss Strategy BTC verkaufen? -- Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent - Auch HOCHTIEF mit Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Fast 17 Millionen: Teilzeitbeschäftigung in Deutschland steigt

02.12.25 11:14 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Teilzeitbeschäftigung in Deutschland steigt auf hohem Niveau noch an. Im dritten Quartal erhöhte sich die Zahl der in Teilzeit Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1 Prozent auf 16,96 Millionen, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ging dagegen um 0,7 Prozent auf 25,37 Millionen zurück.

Wer­bung

Damit erreichte die Teilzeitquote laut IAB mit 40,1 Prozent den höchsten Wert in einem dritten Quartal. Bereits im zweiten Quartal 2025 hatte die Teilzeitquote diesen Rekordwert erreicht. Ein Grund für die hohe Teilzeitquote ist nach IAB-Angaben, dass die Beschäftigung in Brachen mit hohem Teilzeitanteil wie Pflege oder Erziehung zugenommen hat.

Die Zahl der Erwerbstätigen blieb dem IAB zufolge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 46 Millionen in etwa gleich, nahm aber saison- und kalenderbereinigt im Vergleich zum zweiten Quartal leicht ab. "Die Flaute im deutschen Arbeitsmarkt hält weiter an: Aufwärts geht es nur bei Nebenjobs und Teilzeitquote", sagte IAB-Experte Enzo Weber. So erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten mit Nebenjob im dritten Quartal um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf circa 4,72 Millionen./igl/DP/jha