Fast 8,6 Milliarden Euro seit 1990 für den Städtebau im Osten

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Bund hat den Städtebau in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung mit fast 8,6 Milliarden Euro unterstützt. Bei der Eröffnung des bundesweiten Tages der Städtebauförderung am Samstag in Leipzig sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die weitere Förderung "auf hohem Niveau" zu. "Das heißt nicht nur Ertüchtigung von Stadt- und Dorfquartieren, sondern auch das Schaffen von Heimat für die Menschen." Das sei die wichtigste Aufgabe neben bezahlbarem Wohnraum. "Ich betrachte die Frage der Mieten und der Wohnungen als die soziale Frage unserer Zeit." Sie zu lösen, gehe nur miteinander.

Der Tag der Städtebauförderung informiert seit 2015 jährlich Bürger und Fachleute über aktuelle Strategien und Maßnahmen. Mehr als 500 Kommunen bundesweit zeigten mit rund 650 Veranstaltungen, wie sich das Lebensumfeld der Menschen positiv verändert und wie sie sich in die Entwicklung ihrer Orte einbringen können. Das Spektrum reichte von der Stadtteilführung über Feste bis zur Baustellenbesichtigung. "Diesen Bürgersinn zu stärken, ist unser Ziel", sagte Seehofer./mon/DP/he