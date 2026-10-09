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Fast Retailing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Fast Retailing Co Ltd Unsponsored Hong Kong Depositary Receipt Repr 1-100th Sh
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Fast Retailing veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fast Retailing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,83 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,880 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fast Retailing 0,740 HKD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 197,64 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 178,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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