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Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

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Aktien
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered Shs -B-
1.54 EUR 0.06 EUR 4.04 %
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Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 SEK je Aktie vermeldet.

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 191,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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