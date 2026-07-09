Fastighetsbolaget Emilshus Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,64 Prozent auf 274,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 213,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,96 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 0,650 SEK je Aktie eingenommen.

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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