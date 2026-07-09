Fastighetsbolaget Emilshus Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,96 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 0,650 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,64 Prozent auf 274,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 213,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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