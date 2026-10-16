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Fastighetsbolaget Emilshus Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered Shs -B-
3.78 EUR 0.05 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,32 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 286,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B einen Umsatz von 228,0 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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