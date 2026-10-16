Fastighetsbolaget Emilshus Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

16.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 286,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B einen Umsatz von 228,0 Millionen SEK eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,32 SEK je Aktie erzielt worden.

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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