FastPartner Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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FastPartner Registered A hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FastPartner Registered A 0,830 SEK je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 546,6 Millionen SEK, gegenüber 568,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,87 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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