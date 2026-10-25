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FastPartner Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
FastPartner AB Registered Shs -A-
3.14 EUR 0.04 EUR 1.29 %
Charts | News | Analysen

FastPartner Registered A hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FastPartner Registered A 0,830 SEK je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 546,6 Millionen SEK, gegenüber 568,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,87 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

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