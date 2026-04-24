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FastPartner Registered A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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FastPartner AB Registered Shs -A-
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FastPartner Registered A gab am 02.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FastPartner Registered A ein Ergebnis je Aktie von -0,220 SEK vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 560,7 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 545,7 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.net

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