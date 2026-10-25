FastPartner Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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FastPartner Registered hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,25 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat FastPartner Registered mit einem Umsatz von insgesamt 546,6 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 568,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,87 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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