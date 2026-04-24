FastPartner Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FastPartner Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 545,7 Millionen SEK im Vergleich zu 560,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,25 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

FastPartner Registered hat am 02.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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