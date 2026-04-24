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FastPartner Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
FastPartner AB Registered Shs -D-
67.60 SEK 0.30 SEK 0.45 %
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FastPartner Registered hat am 02.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,25 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FastPartner Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 545,7 Millionen SEK im Vergleich zu 560,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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