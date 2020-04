Bank of America-Aktie fällt drastisch: Quartalsgewinn halbiert

Aktien in diesem Artikel

Wegen hoher Rückstellungen für faule Kredite sank der Nettogewinn im ersten Quartal um 49 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar, wie das US-Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Wie bereits JPMorgan und Wells Fargo wappnet sich die Bank of America für hohe Kreditausfälle wegen der Virus-Pandemie. Das Institut schraubte die Rückstellungen für faule Kredite um 3,6 Milliarden Dollar auf 4,8 Milliarden Dollar in die Höhe.Im Mittwochshandel fiel die BoA-Aktie an der NYSE um 6,49 Prozent auf 22,19 Dollar.

New York (Reuters)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com