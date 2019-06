Favorit Tokajew gewinnt Präsidentenwahl in Kasachstan

Nursultan (Reuters) - In Kasachstan hat Übergangsstaatschef Kassim-Jomart Tokajew die Präsidentenwahl gewonnen.

Das teilte die Zentrale Wahlkommission am Montag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Demnach stimmten 70,76 Prozent der Wähler bei dem Urnengang am Sonntag für Tokajew. Er ist ein Verbündeter des früheren Präsidenten Nursultan Nasarbajew. Dieser war im März nach fast 30 Jahren überraschend zurückgetreten. Hunderte Demonstranten protestierten am Sonntag gegen die Wahl, die sie als undemokratisch kritisierten. Augenzeugen zufolge löste die Polizei Kundgebungen gewaltsam auf. Nach Angaben des Innenministeriums wurden rund 500 Personen festgenommen.