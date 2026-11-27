Favoritenwechsel

Trotz starker Quartalszahlen muss ein Softwarewert seinen Platz unter den drei Citi-Favoriten räumen, ein anderer kehrt mit Rückenwind zurück.

• Trotz starker Zahlen rutscht Appian auf den vierten Platz, da die Bewertung bereits einen Teil des Kurspotenzials eingepreist hat; die Favoriten setzen auf Kennzahlen, die dem Umsatz vorauslaufen.

Citi hebt das Kursziel für Box von 40 auf 55 US-Dollar an

Roper Technologies kehrt auf Rang drei der Software-Favoriten zurück

Appian rutscht trotz starker Zahlen auf den vierten Platz ab

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Die US-Großbank Citigroup sortiert Mitte November ihre Favoritenliste für US-Anwendungssoftware rund um Verwaltungsprozesse in Unternehmen neu und setzt damit ein klares Signal: Box bleibt die erste Wahl und erhält ein deutlich höheres Kursziel, Navan verteidigt Rang zwei, und Roper Technologies kehrt als Nummer drei in die Spitzengruppe zurück. Den Platz räumen muss Appian, das auf Rang vier abrutscht. Die Analysten begründen die Umstellung nach der Berichtssaison zum dritten Quartal mit veränderten Bewertungen, der operativen Dynamik der Unternehmen und neuen Wachstumschancen durch künstliche Intelligenz.

Warum Appian trotz starker Zahlen Platz machen muss

Am Geschäft liegt der Abstieg nicht. Laut Quartalsbericht von Anfang November steigerte der Spezialist für Prozessautomatisierung den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 25 Prozent auf 234,6 Millionen US-Dollar, die Erlöse aus Cloudabonnements wuchsen um 20 Prozent auf 136,4 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Umsatz von 873 bis 877 Millionen US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 20 bis 21 Prozent. Citi bleibt beim positiven Ausblick, verweist aber auf die Kursentwicklung: Mit einer Rendite von 48 Prozent binnen drei Monaten habe die Aktie den Branchenindex für Software, der im selben Zeitraum rund fünf Prozent verlor, weit hinter sich gelassen. Ein Teil der Anlagethese sei damit bereits aufgegangen. Die Rückstufung folgt also der Bewertung, nicht dem Geschäftsverlauf.

Grundsätzlich vorsichtiger zeigt sich die Bank bei Anbietern, die stark vom Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen abhängen. Dort könnten Probleme bei der Kundengewinnung, Druck im Bereich Suchmaschinenoptimierung und das Aufkommen persönlicher KI-Agenten das Wachstum bremsen.

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Box-Aktie bleibt die erste Wahl

Ganz anders positioniert ist der Spitzenreiter der Liste. Für die Box-Aktie hebt Citi das Kursziel von 40 auf 55 US-Dollar an, ausgehend vom jüngsten Schlusskurs von 46,37 US-Dollar beziffert die Studie das Aufwärtspotenzial auf rund 19 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 25. November 2026). Die Analysten erwarten eine sich beschleunigende Wachstumskurve, getragen von der infrastrukturähnlichen Plattform für Unternehmensinhalte in der Cloud, der wachsenden Präsenz in regulierten Branchen sowie zusätzlichen Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen. Zentral ist die Strategie rund um das Paket Enterprise Advanced, das Kunden in höherwertige Produktstufen lenkt und das Vertrauen in Zusatzverkäufe bei Großkunden stärkt.

In den Zahlen zeigt sich die Beschleunigung bislang eher in den Vertragsdaten als im Umsatz. Wie Box am 25. August berichtete, wuchsen die Erlöse im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende Juli 2026 endete, um 9 Prozent auf 321,1 Millionen US-Dollar. Die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse legten dagegen um 15 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar zu. Für das dritte Quartal stellt das Management erneut ein Umsatzplus von 9 Prozent auf rund 329 Millionen US-Dollar in Aussicht.

Navan: Buchungen laufen dem Umsatz voraus

Auf Rang zwei bleibt die Plattform für Geschäftsreisen und Spesenmanagement, das Kursziel von Citi liegt bei 28 US-Dollar. Die Bank lobt die Kombination aus vertriebsgetriebener und produktgetriebener Kundengewinnung und verweist auf Rekordbuchungen, den bislang größten Neukunden und einen gefestigten Querverkauf. Schwankungen bei der Umsatzrealisierung, die vom Zeitpunkt abhängen, zu dem Großkunden ihr Volumen hochfahren, sollten Anleger nach Ansicht der Analysten nicht überbewerten, da ein umfangreicher Auftragsbestand für Sichtbarkeit sorge. Das neue Bruttobuchungsvolumen der vergangenen zwölf Monate sei um mehr als 60 Prozent gestiegen, was im Kalenderjahr 2027 ein Wachstum über den Markterwartungen stützen könne.

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Die Unternehmenszahlen zeigen eine ähnliche Größenordnung, allerdings mit Einschränkung. Im Bericht von Anfang September bezifferte Navan das neu unterzeichnete Buchungsvolumen der vergangenen zwölf Monate auf den Rekordwert von 4,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 60 Prozent, bezogen auf das vertriebsgetriebene Geschäft. Das gesamte Buchungsvolumen wuchs im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende Juli 2026) um 45 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar, der Umsatz um 35 Prozent auf 233 Millionen US-Dollar. Für das dritte Quartal plant das Unternehmen 253 bis 255 Millionen US-Dollar Umsatz, rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Roper Technologies kehrt mit Rückenwind zurück

Der Rückkehrer in die Spitzengruppe überzeugt Citi vor allem mit seiner organischen Dynamik, das Kursziel setzt die Bank auf 525 US-Dollar. Laut der Mitte Oktober vorgelegten Quartalsmitteilung stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 8 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar, organisch um 7 Prozent. Die Analysten heben eine Beschleunigung des organischen Wachstums um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal hervor und sehen Stabilisierungssignale bei den Kernsoftwaretöchtern Deltek und DAT. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 15 Prozent auf 5,89 US-Dollar, woraufhin Roper die Jahresprognose auf 22,35 bis 22,40 US-Dollar anhob, nach zuvor 22,15 bis 22,30 US-Dollar.

Weiteres Potenzial sieht die Bank bis ins Kalenderjahr 2027, wenn sich KI-Funktionen im gesamten Portfolio stärker vermarkten lassen und die Gewinnschätzungen nach oben treiben könnten. Hinzu kommen Zukäufe, sobald sich der Übernahmemarkt belebt. Der finanzielle Spielraum dafür ist vorhanden: Konzernchef Neil Hunn bezifferte die Kapazität für Kapitaleinsatz auf mehr als 6 Milliarden US-Dollar.

Was Anleger aus der neuen Rangliste mitnehmen können

Die Umstellung zeigt, dass für Citi neben dem Geschäftsverlauf vor allem die Bewertung zählt. Appian liefert starke Zahlen, verliert seinen Platz aber, weil ein Teil des Potenzials nach dem Kurssprung bereits eingepreist ist. Bei den drei Favoriten setzt die Bank dagegen auf Kennzahlen, die dem Umsatz vorauslaufen: bei Box die vertraglich gesicherten künftigen Erlöse, bei Navan das neu unterzeichnete Buchungsvolumen und bei Roper die Beschleunigung des organischen Wachstums. Gemeinsam ist allen drei, dass sie überwiegend Großkunden bedienen. Anbieter, die stark vom Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen abhängen, sieht Citi wegen schwierigerer Kundengewinnung und neuer Konkurrenz durch KI-Agenten skeptischer.

Ob die Thesen aufgehen, wird sich zuerst bei Box zeigen: Am 1. Dezember legt das Unternehmen nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vor. Daran lässt sich ablesen, ob die Dynamik bei den Verträgen allmählich auch im Umsatz ankommt. Bei Navan sollten Anleger nach Einschätzung der Analysten mit Schwankungen bei der Umsatzrealisierung rechnen, solange Großkunden ihr Volumen erst hochfahren. Bei Roper hängt ein Teil des Potenzials daran, ob sich KI-Funktionen tatsächlich vermarkten lassen und der Übernahmemarkt anzieht. Für alle drei gilt: Die Kursziele beruhen auf Erwartungen für das Kalenderjahr 2027, die sich erst noch in den Zahlen bestätigen müssen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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