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RBC sieht adidas ganz vorne - kommt jetzt das Comeback der adidas-Aktie?

RBC sieht adidas ganz vorne - kommt jetzt das Comeback der adidas-Aktie?

RBC bleibt für adidas optimistisch: Eine Umfrage zum Schulanfang zeigt den Sportartikelhersteller bei US-Konsumenten auf Platz eins - vor Erzrivale Nike.

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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 adidas Neutral UBS AG
04.08.26 adidas Neutral UBS AG
03.08.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.

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