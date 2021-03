Fazit nach dem Verfallstag, DAX im Minus, Autobranche schwächer, Heidelbergcement auf Jahreshoch

GO

DAX geht mit starken Abschlägen ins Wochenende -- thyssenkrupp in Wasserstoff engagiert -- AstraZeneca in Deutschland wieder verimpft -- Nike unter Erwartungen -- VW, GEA, FedEx im Fokus

US-Justizministerium ermittelt offenbar gegen Bezahlkarten-Riese Visa. Apples Datenschutz könnte Facebook mehr Händler bringen. JPMorgan kauft in der Vermögensverwaltung in China zu - JPMorgan-Aktie deutlich leichter. BioNTech-Gründer betonen Verantwortung der Medien bei Aufklärung - gemeinsam dritte Corona-Welle eindämmen. Ford stoppt kurzzeitig Produktion in zwei Werken. Amazon schließt Exklusiv-Vertrag für NFL.