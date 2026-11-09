FB Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

FB Bancorp veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,36 Prozent zurück. Hier wurden 17,9 Millionen USD gegenüber 23,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net