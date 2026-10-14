FB Financial präsentierte Quartalsergebnisse
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FB Financial hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 260,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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