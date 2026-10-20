FCN Banc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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FCN Banc hat am 17.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 11,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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