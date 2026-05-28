FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Eigengeschäft bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft

Wie sich die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

FCR Immobilien Aktiengesellschaft meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 22.05.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 28.05.2026 ein. in enger Beziehung MAMBO Vermögensverwaltung GmbH kaufte am 22.05.2026 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien. 1.224.310 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 11,50 EUR erworben. Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,90 Prozent auf 11,20 EUR.

Das Papier von FCR Immobilien Aktiengesellschaft konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,80 Prozent auf 11,20 EUR. Der FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Wert wird an der Börse aktuell auf 110,55 Mio. Euro beziffert. 9.870.450 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft zuletzt am 22.05.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Insgesamt 1.224.310 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anteile (11,50 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von in enger Beziehung RAT Asset & Trading GmbH verlassen.

Redaktion finanzen.net