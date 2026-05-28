DAX25.143 +0,2%Est506.090 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +3,3%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.199 +0,2%Euro1,1642 -0,1%Öl91,89 -1,5%Gold4.539 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, DroneShield, IBM, Eventim im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Eli Lilly-Aktie steigt nach CVS-Deal auf Allzeithoch: Gerät Novo Nordisk im Abnehmmarkt unter Druck? Eli Lilly-Aktie steigt nach CVS-Deal auf Allzeithoch: Gerät Novo Nordisk im Abnehmmarkt unter Druck?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eigengeschäft bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft

FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

29.05.26 12:01 Uhr

Wie sich die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FCR Immobilien Aktiengesellschaft
11,30 EUR 0,10 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FCR Immobilien Aktiengesellschaft meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 22.05.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 28.05.2026 ein. in enger Beziehung MAMBO Vermögensverwaltung GmbH kaufte am 22.05.2026 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien. 1.224.310 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 11,50 EUR erworben. Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,90 Prozent auf 11,20 EUR.

Das Papier von FCR Immobilien Aktiengesellschaft konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,80 Prozent auf 11,20 EUR. Der FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Wert wird an der Börse aktuell auf 110,55 Mio. Euro beziffert. 9.870.450 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft zuletzt am 22.05.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Insgesamt 1.224.310 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Anteile (11,50 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von in enger Beziehung RAT Asset & Trading GmbH verlassen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FCR Immobilien Aktiengesellschaft

DatumMeistgelesen

Analysen zu FCR Immobilien Aktiengesellschaft

DatumRatingAnalyst
03.03.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
13.01.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
16.09.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
03.06.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
22.11.2018FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
03.03.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
13.01.2020FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
16.09.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
03.06.2019FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
22.11.2018FCR Immobilien Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FCR Immobilien Aktiengesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen