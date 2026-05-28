FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie im Blick: Führungskraft schlägt Anteile los

Öffentliche Bekanntgabe

Managers’ Transactions: So reagierte die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie.

Am 22.05.2026 wurden bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 28.05.2026 über die Transaktion informiert. Im Portfolio von FCR Immobilien Aktiengesellschaft-in enger Beziehung RAT Asset & Trading GmbH kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 22.05.2026 1.224.310 Aktien zu je 11,50 EUR. Zum Handelsende ging es für die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,90 Prozent auf 11,20 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,80 Prozent auf 11,20 EUR. Am Markt ist FCR Immobilien Aktiengesellschaft aktuell 110,55 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 9.870.450 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 22.05.2026 verzeichnet. Für jeweils 11,50 EUR baute in enger Beziehung, MAMBO Vermögensverwaltung GmbH, das eigene Depot um 1.224.310 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net