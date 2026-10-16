Roche-Aktie büßt dennochein: FDA erteilt Enspryng weitere Zulassung
Roche darf sein Medikament Enspryng in den USA künftig auch zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie bei Erwachsenen vermarkten.
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Roche kann sein Medikament Enspryng auch zur Behandlung der Autoimmunerkrankung endokrine Orbitopathie bei Erwachsenen in den USA vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechende Zulassung erteilt.
Enspryng ist in den USA seit 2020 bereits für die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung, ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, zugelassen.
Die Roche-Aktie büsst an der SIX zeitweise 1,03 Prozent auf 375,80 CHF ein.
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