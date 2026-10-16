Roche-Aktie büßt dennochein: FDA erteilt Enspryng weitere Zulassung

FDA-Zulassung

16.10.26 09:24 Uhr

Roche darf sein Medikament Enspryng in den USA künftig auch zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie bei Erwachsenen vermarkten.

Roche kann sein Medikament Enspryng auch zur Behandlung der Autoimmunerkrankung endokrine Orbitopathie bei Erwachsenen in den USA vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechende Zulassung erteilt.

Werbung

Enspryng ist in den USA seit 2020 bereits für die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung, ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, zugelassen.

Die Roche-Aktie büsst an der SIX zeitweise 1,03 Prozent auf 375,80 CHF ein.

DOW JONES