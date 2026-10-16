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FDA-Zulassung

Roche-Aktie büßt dennochein: FDA erteilt Enspryng weitere Zulassung

Roche-Aktie büßt dennochein: FDA erteilt Enspryng weitere Zulassung

Roche darf sein Medikament Enspryng in den USA künftig auch zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie bei Erwachsenen vermarkten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
404.95 EUR -3.05 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen

Roche kann sein Medikament Enspryng auch zur Behandlung der Autoimmunerkrankung endokrine Orbitopathie bei Erwachsenen in den USA vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechende Zulassung erteilt.

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Enspryng ist in den USA seit 2020 bereits für die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung, ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, zugelassen.

Die Roche-Aktie büsst an der SIX zeitweise 1,03 Prozent auf 375,80 CHF ein.

DOW JONES

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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