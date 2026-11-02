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FDA-Zulassung

Roche-Aktie dennoch im Minus: FDA erteilt Zulassung für neuen Atemwegstest

Roche-Aktie dennoch im Minus: FDA erteilt Zulassung für neuen Atemwegstest

Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Cobas-Atemwegstest "Cobas Eplex Respiratory Pathogen Panel 3 (RP3)" die Zulassung erhalten.

Werte in diesem Artikel
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Der Test kann laut der Mitteilung vom Montag anhand einer Probe nun in den USA zur Erkennung von bis zu 19 Viren und Bakterien eingesetzt werden.

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Neu hinzugekommen sei unter anderem der Erreger des Keuchhustens (Bordetella pertussis). Zudem sei auch die Erfassung verschiedener Influenza-A- und SARS-CoV-2-Stämme verbessert worden, hieß es weiter. Darüber hinaus seien auch die Arbeitsprozesse für den Text verbessert und beschleunigt worden.

Der für das Cobas-Eplex-System von Roche konzipierte "Cobas Eplex RP3"-Test wurde bereits im Frühjahr in Ländern lanciert, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. In den USA hat der Konzern für den Test nun zusätzlich die 510(k)-Freigabe der FDA erhalten.

An der SIX zeigt sich die Roche-Aktie zeitweise 1,61 Prozent tiefer bei 396,9 Franken.

/mk/cg/AWP/he

BASEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Shutterstock, lucarista / Shutterstock.com

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12:11 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

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