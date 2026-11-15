FDCTech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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FDCTech hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz lag bei 3,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 37,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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