FDP: Amtshilfe der Bundeswehr bei Corona-Impfung verstärkt nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein hat die Gesundheitsämter aufgerufen, bei der Impfkampagne gegen Covid-19 Hilfsangebote der Streitkräfte zu nutzen. "Die Bundeswehr ist in der Corona-Krise als Helfer unersetzlich", so Klein am Mittwoch. Angebote müssten vom ersten Tag an abgerufen werden. "Wir können uns weiteren Verzug in der derzeitigen Lage nicht leisten", warnte er. Derzeit helfen mehr als 6600 Soldaten in der Corona-Krise, wie das Verteidigungsministerium auf eine Frage Kleins mitteilte. Die Bundeswehr hält demnach zudem 26 stationäre Impfzentren sowie weitere mobile Teams bereit./cn/DP/zb