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FDP-Chef Dürr will beim nächsten Parteitag erneut antreten

23.03.26 17:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Dürr will sich beim Bundesparteitag Ende Mai erneut zur Wahl stellen. Das kündigte er nach stundenlangen Beratungen des Präsidiums und des Bundesvorstands in Berlin an. Zum Parteitag werde der komplette Bundesvorstand zurücktreten und sich eine neue Legitimation suchen.

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Er habe im Bundesvorstand angeboten, sich einer Vertrauensfrage zu stellen. Dies sei ausdrücklich nicht gewünscht worden, sagte Dürr. Deshalb habe der gesamte Bundesvorstand auf seinen Vorschlag hin Verantwortung übernommen und werde sich beim Parteitag ein neues Mandat geben lassen.

Der FDP-Chef kündigte auch an, an seiner Generalsekretärin Nicole Büttner festhalten zu wollen./sk/DP/men