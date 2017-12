FDP-Chef Lindner: Deutsche Wirtschaft braucht Erneuerungsprozess

GO

Heute im Fokus

DAX schließt unverändert -- Dow Jones endet im Plus -- Apple-Kurs rutscht ab -- Sorgen um iPhone-X-Nachfrage -- Dialog-Aktie knickt ein -- Bitcoin, Lufthansa im Fokus

Aurubis-Chef will Kupferkonzern auch mit Zukäufen breiter aufstellen. US-Steuerreform belastet Heidelberger Druck- und QIAGEN-Aktie. Großaktionär HNA will an Deutscher-Bank-Beteiligung festhalten. Geely jetzt auch bei LKW-Bauer Volvo im Boot. VW-Kontrolleur: Bei VW gab es eine verdorbene Unternehmenskultur.