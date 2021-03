FDP-Chef Lindner sieht Managementfehler in der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner macht nach den Bund-Länder-Beschlüssen in der Corona-Pandemie Versäumnisse in der Vorbereitung aus. "Dass am gestrigen Tag noch eine neue Task Force zur Teststrategie eingesetzt werden musste, das ist Beleg für ein Managementversagen innerhalb der Bundesregierung", sagte Lindner am Donnerstag in Berlin. Es sei letztlich auch ein Misstrauensvotum gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der die Verantwortung für die Beschaffung von Masken, Impfstoffen und auch für die Beschaffung von Tests übernommen habe.

"Dass Deutschland jetzt wieder von anderen gezeigt bekommt, was eigentlich bei entschlossenem Handeln möglich ist, das verursacht in Deutschland zu großen sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden, als eigentlich mit entschlossenerer Politik, mit einem besseren Management möglich gewesen wäre", sagte Lindner. Aufklärung sei dringend erforderlich, zumal sich die "Enttäuschung" einreihe in vorherige Versäumnisse./cn/DP/eas