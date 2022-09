FDP-Fraktion unterstützt Uniper-Verstaatlichung 'für den Moment'

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,68 EUR

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Fraktion im Bundestag unterstützt nach Angaben ihres stellvertretenden Vorsitzenden, Lukas Köhler, die geplante Verstaatlichung von Uniper "für den Moment". Sie sei insbesondere für Liberale eine bittere Pille, die es in der aktuellen Krisensituation jedoch zu schlucken gelte, erklärte Köhler am Mittwoch in Berlin. "Denn eine sichere Gasversorgung so weit wie möglich zu gewährleisten, ist momentan eine der wichtigsten Aufgaben der Bundesregierung."

Es müsse klar sein, dass daraus kein Dauerzustand werden dürfe, so Köhler weiter. "Wie bei allen anderen krisenbedingten Beteiligungen muss sich der Staat so schnell wie möglich wieder aus dem Unternehmen zurückziehen", betonte er. Sobald es die Situation zulasse, müsse Uniper privatisiert werden. "Der Staat darf keinesfalls dauerhaft zu einem entscheidenden Akteur auf dem Energiemarkt werden." Dafür werde die FDP-Fraktion in der Ampelkoalition Sorge tragen./tob/DP/stw