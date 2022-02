FDP-Fraktionschef Dürr: Zeitplan bei allgemeiner Impfpflicht bleibt

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr geht davon aus, dass der Zeitplan für Entscheidungen über eine allgemeine Impfpflicht nicht geändert werden muss. "Wir werden den Zeitplan einhalten, also am Ende dieses ersten Quartals eine Entscheidung treffen", sagte Dürr am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Dazu seien mehrere Gruppenanträge unabhängig von Fraktionsgrenzen in Arbeit. Wichtig sei dabei eine sehr gute Begründung einer Impfpflicht, weil sie eine Freiheitseinschränkung sei.

Dürr sprach sich zugleich erneut dafür aus, für weitere Lockerungsschritte nicht erst den 19. März abzuwarten, wenn nach Gesetzeslage die Frist für Corona-Schutzmaßnahmen ausläuft. Man sollte nun schrittweise öffnen, um einen "gleitenden Übergang" zu schaffen, sagte Dürr mit Blick auf die nächste Bund-Länder-Runde in der kommenden Woche. Als erstes sollten die 2G-Regeln im Einzelhandel, Kontaktnachverfolgungen und Kontaktbeschränkungen für private Treffen fallen. Dürr geht zudem davon aus, dass die Maskenpflicht etwa in Verkehrsmitteln noch länger bestehen bleibt./shy/DP/eas