FDP-Fraktionschef: Mit Bürgergeld bleibt es beim Fordern und Fördern

Heute im Fokus

Inflationssorgen bremsen: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schwach -- Bundesregierung stößt Lufthansa-Aktienpaket ab -- ABOUT YOU senkt Prognose -- KION mit Quartalsverlust

BioNTech-Aktie: Lauterbach rechnet mit zügigem Start für Omikron-Impfstoff. OMV will in Norwegen nach Öl und Gas suchen. Inditex kann Gewinn im ersten Halbjahr kräftig steigern. Iberdrola trennt sich von Anteilen an Ostsee-Windpark. Starbucks will Gewinn durch neues Konzept deutlich steigern. Rio Tinto und Baowu schmieden Joint Venture. Deutsche Bank ernennt Richard Stewart zum Konzern-Treasurer