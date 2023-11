FDP-Fraktionschef weist Kritik an Einbürgerungsreform zurück

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Pläne der Ampel-Koalition für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts gegen Kritik aus der Union verteidigt. "Ich will es in aller Deutlichkeit sagen: In Deutschland sind über viele Jahre Menschen eingebürgert worden, die einen antisemitischen Hintergrund haben. Das muss sofort enden", sagte Dürr der Deutschen Presse-Agentur in Berlin weiter. Politiker aus der Union, die noch glaubten, das von ihnen geschaffene Einbürgerungsrecht könne so bleiben wie es sei, "haben den Schuss nicht gehört". Wer Werte nicht teile und wer lieber von Sozialleistungen lebe, als zu arbeiten, der dürfe den deutschen Pass nicht mehr bekommen.

Führende CDU-Politiker hatten vor Scheinlösungen bei der Bekämpfung illegaler Migration gewarnt. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn verlangte wie zuvor CDU-Chef Friedrich Merz angesichts der Spannungen infolge des Gaza-Kriegs einen Stopp der von der Ampel geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Merz hatte am Sonntag in der ARD die Pläne zur Möglichkeit einer Einbürgerung nach schon drei Jahren statt wie bislang mindestens fünf Jahren angesichts der aktuellen Lage als abwegig bezeichnet.

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts sieht auch vor, dass alle in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern einen deutschen Pass bekommen sollen, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Bisher gilt hier eine Frist von acht Jahren. Die Kinder sollen zusätzlich die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten dürfen.

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte sich in der vergangenen Woche für Änderungen an den im August vom Kabinett beschlossenen Plänen für neue Einbürgerungsregeln ausgesprochen. Er verwies dabei auf die Debatte über importierten Islamismus und Antisemitismus. Kubicki sagte der "Bild": "Mit einer entsprechenden automatischen Einbürgerung bei Geburt in Deutschland wird dieses Problem nicht kleiner, sondern mutmaßlich nicht mehr zu bewältigen sein."/cn/DP/zb