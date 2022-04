FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr verurteilt Gräuel in Butscha

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr hat die in der ukrainischen Stadt Butscha an Zivilisten verübten Gräueltaten scharf verurteilt. "Das Ausmaß des Leides der Menschen in der Ukraine übersteigt jede Vorstellungskraft, die ein Mensch haben kann. Und die Kriegsverbrechen, die uns derzeit erschüttern, zeigen, Putins Angriffskrieg hat wieder eine neue, eine noch brutalere Dimension erreicht", sagte Dürr am Dienstag in Berlin vor einer Fraktionssitzung.

Auch aus anderen Städten gebe es Berichte über Gräueltaten. Dürr: "Ich sage ganz deutlich: Putins Regime hat sich unwiderruflich aus dem Kreis der zivilisierten Mitglieder unserer Staatengemeinschaft verabschiedet."

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland müssten schnellstmöglich beendet werden, sagte der PDF-Politiker. Man müsse dabei anerkennen, in welchem Dilemma sich auch die Ampelkoalition als Bundesregierung derzeit befinde. "Die Politik der vergangenen Jahrzehnte, leider maßgeblich geprägt auch durch die Union, hat uns in eine massive russische Abhängigkeit gebracht von Rohstoffen. Das kann man - und ich sage leider - nicht von heute auf morgen ändern", sagte er. Sanktionen müssten Russland mehr schaden "als es uns stark schadet"./cn/DP/eas