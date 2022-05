FDP-Fraktionsvorsitzender wirbt bei Ländern für 9-Euro-Ticket

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, hat die Bundesländer um Unterstützung des geplanten 9-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen in ganz Deutschland gebeten. Das Ticket sei ein gutes Signal, wie man unkompliziert und sehr günstig den Öffentlichen Nahverkehr nützen könne, sagte Dürr am Dienstag in Berlin vor einer Fraktionssitzung. Dürr: "Jeder ist aufgerufen, das einmal auszuprobieren. Und da sollte auch der Bundesrat den Weg dafür freimachen."

Er betonte, es müsse angesichts der weiter steigenden Inflation über zusätzliche Entlastung gesprochen werden. Viele Menschen empfänden die steigenden Preise bei Energie und Lebensmitteln als sehr große Belastung. "Die Inflation ist ja, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, die größte Sorge zurzeit der Menschen in Deutschland", sagte er. "In dem Zusammenhang will ich eines sagen: Entlastung heißt für die FDP natürlich zuallererst, der Staat nimmt den Menschen weniger weg, nicht er zahlt mehr Zuschüsse." Die Arbeitnehmer der Mitte sollten im Fokus bleiben./cn/DP/stw