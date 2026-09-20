FDP-Generalsekretär Hagen: 'Wahlergebnis ist Mist'

20.09.26 19:14 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Martin Hagen hat das Scheitern seiner Partei bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin als "bitter" bezeichnet. "Da gibt es nichts zu beschönigen. Das Wahlergebnis ist Mist. Wir hatten uns das anders erhofft", sagte Hagen in Berlin. Der Aufschwung der FDP in den bundesweiten Umfragen reiche noch nicht aus, um verlässlich in den Ländern erfolgreich zu sein.

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Bei beiden Landtagswahlen scheitere die FDP nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. In Schwerin saß sie bisher noch im Landesparlament, in Berlin nicht. Die Liberalen sind jetzt nur noch in 4 von 16 Landtagen vertreten.

"Wir wussten von Anfang an: Das Comeback der FDP wird kein Sprint, der sich auf der Kurzstrecke entscheidet, sondern das wird ein Marathon", sagte Hagen. Seine Partei richte jetzt den Blick auf die wichtigen Landtagswahlen im kommenden Jahr. Dort sei die Ausgangslage für die FDP besser./sk/DP/zb