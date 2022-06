FDP-Generalsekretär sieht Zugeständnisse an Türkei kritisch

BERLIN/MADRID (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat nach dem beigelegten Streit um Beitrittsgespräche der Nato mit Schweden und Finnland vor weitgehenden Zugeständnissen an die Türkei gewarnt. Die Erweiterung der Nato um die beiden Staaten sei ein Signal der Stärke und Geschlossenheit gegen die Bedrohung durch Russland und eine Bereicherung für die gesamte Nato als Organisation, sagte Djir-Sarai am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Gleichzeitig gibt die Berichterstattung über bestimmte Zusagen an die Türkei Anlass zur Sorge. Diese dürfen nicht zu Lasten zentraler Menschen- und Bürgerrechte gehen", sagte er. "Das wäre ein Widerspruch zu den Werten der Nato. Die Türkei bleibt die Achillesferse der Nato, solange die dortige Führung demokratische und rechtsstaatliche Standards missachtet."/cn/DP/jha