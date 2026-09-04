DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,37 +3,7%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.728 -0,2%Euro 1,1626 -0,0%Öl 95,6 +0,0%Gold 4.473 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

FDP-Kandidatin in Sachsen-Anhalt wirbt für Bürokratieabbau

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Spitzenkandidatin der FDP für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wirbt für radikale Maßnahmen im Kampf gegen die überbordende Bürokratie. Man könne das Problem nicht mehr punktuell angehen, sondern nur noch pauschal, sagte Lydia Hüskens im ZDF-"Morgenmagazin". Es müssten einfach sämtliche Regeln, die nicht Verordnungen und Gesetze sind, bis 2027 auslaufen. "Da gibt es Massen von."

Werbung

Es gehe um eine Beweislastumkehr, sagte sie. "Was brauche ich wirklich, um dafür zu sorgen, dass wir endlich mal einen großen Schritt vorankommen?" Mit der punktuellen Herangehensweise der vergangenen Jahre komme man nicht mehr weiter. Ohne solche Regeln zum Bürokratieabbau werde ihre Partei auch keine Koalition eingehen.

Jüngsten Umfragen zufolge könnte Hüskens Partei am Sonntag aber an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Laut Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen kommt die FDP auf drei Prozent.

Die Spitzenkandidatin lässt sich davon nach eigenen Worten nicht entmutigen. An den Wahlkampfständen und in Gesprächen an der Haustür habe ihre Partei "sehr viel Support aus der Bevölkerung". Deshalb gehe sie davon aus, dass die Umfragen - "wie so oft in Sachsen-Anhalt" - nicht das Wahlergebnis sind. "Sachsen-Anhalt ist ja dafür bekannt, dass wir hinterher, ich sage mal, die Auguren Lügen strafen und sagen: Wir wählen dann doch so, wie wir das wollen und nicht, wie irgendwelche Umfragen uns das vorher versuchen zu suggerieren", sagte Hüskens./toz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.