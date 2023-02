FDP: Koalition macht Weg frei für E-Fuels in Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Koalition hat sich nach Angaben von FDP-Fraktionschef Christian Dürr darauf verständigt, dass Pkw mit Verbrennungsmotor künftig mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden dürfen. "Wir machen den Weg frei für E-Fuels in Deutschland", sagte Dürr. Die Koalition habe am Morgen die wichtige verkehrspolitische Entscheidung getroffen, E-Fuels "in Reinform" dafür zuzulassen. "Darauf haben wir uns heute Vormittag politisch verständigt", erklärte Dürr. Dies sei insbesondere für das Ziel der Klimaneutralität im Verkehrssektor eine ganz wichtige Entscheidung. Der Koalition sei "wirklich ein Durchbruch" gelungen.

"Wir erlauben, dass alle Verbrennungsmotoren diese Kraftstoffe in Zukunft in Reinform tanken können, und diese rechtlichen Möglichkeiten, darauf haben wir uns verständigt, werden wir gemeinsam schaffen", erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende. Künftig werde es in Deutschland möglich sein, "dass normale Verbrennerautos mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden". Dürr bekräftigte zudem die Forderung der FDP, in der EU "Verbrennungsmotoren auch nach 2035 zuzulassen, wenn sie klimaneutral betrieben werden können".

