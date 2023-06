FDP-Parteivize Vogel erwartet gutes Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Parteivize Johannes Vogel hat sich mit der Einigung der Ampel-Koalition auf Grundzüge eines künftigen Heizungsgesetzes zufrieden gezeigt. Es werde ein gutes Gesetz werden mit "diesen Vereinbarungen und diesen Leitplanken", sagte Vogel am Mittwoch im Deutschlandfunk. Der bisherige Gesetzentwurf sei hingegen nicht gut gewesen. Deshalb habe es eine "180-Grad-Wende" gebraucht, sagte Vogel.

Der FDP-Politiker stellte klar: "Wir müssen bis 2045 klimaneutral werden." Dies funktioniere mit Technologieoffenheit. "Also alle Technologien, die das leisten können: die Wärmepumpe, Holz in all seinen Formen, Fernwärme in den Städten, wo es das gibt und hoffentlich bald noch mehr gibt, aber eben auch zum Beispiel mit Biogas und Wasserstoff betriebene Gasheizungen."

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen zum ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz verständigt. So wurde ein wochenlanger Konflikt um das sogenannte Heizungsgesetz beendet. Der Gesetzentwurf wird nun erstmals am Donnerstag im Bundestag beraten. Er soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden, die am 7. Juli beginnt.

Nach dem Kompromiss sollen nun das Gebäudeenergiegesetz und ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden und beide zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss sich keine Gedanken mehr über den Einbau etwa einer Wärmepumpe mehr machen. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung soll bis spätestens 2028 eingeführt werden. Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Heizungsaustausch auch noch Gasheizungen eingebaut werden dürfen - wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind./cjo/DP/mis