FDP-Politiker für Reprivatisierung von Lkw-Mautbetreiber

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic hat sich dafür ausgesprochen, den staatlichen Lkw-Mautbetreiber Toll Collect wieder zu privatisieren. Luksic sagte am Dienstag beim "Tag der Logistikimmobilie" des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA laut Mitteilung, die Verstaatlichung des Unternehmens habe das Bundesverkehrsministerium mit dem einzigen Zweck vorgenommen, die bereits damals vom Scheitern bedrohte Pkw-Maut durch vermeintliche Synergieeffekte mit der Lkw-Maut zu retten.

Mit dem Scheitern der Pkw-Maut seien auch die Synergieeffekte Geschichte, so Luksic. Es dürfe deshalb bezweifelt werden, dass eine "aktuelle und ehrliche" Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erneut die Verstaatlichung einer Privatisierung vorziehen würde. Toll Collect sollte daher privatisiert werden, das bringe dem Bund Einnahmen.

Der Bund hatte Toll Collect nach Auslaufen des Betreibervertrags am 1. September 2018 übernommen. Dies war zunächst nur vorübergehend bis zu einem Weiterverkauf an einen neuen Betreiber vorgesehen. Im Januar 2019 entschied Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aber, das Unternehmen auf Dauer zu behalten, da der Betrieb in staatlicher Regie wirtschaftlicher sei.

Toll Collect sollte in die Erhebung der Pkw-Maut eingebunden werden. Die Opposition warf Scheuer deswegen vor, er habe Kosten und Risiken der Maut in erheblichem Ausmaß bei Toll Collect verstecken wollen. Das Ministerium hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Das Modell für eine deutsche Pkw-Maut war im vergangenen Jahr gescheitert. Der Europäische Gerichtshof hatte die Pläne gekippt - sie seien diskriminierend für die Halter und Fahrer aus anderen EU-Ländern. Inländische Autobesitzer sollten im Gegenzug für Mautzahlungen durch eine geringere Kfz-Steuer komplett entlastet werden. Die Opposition wirft Scheuer schwere Fehler zulasten der Steuerzahler vor. So habe er Verträge zum Betrieb der Pkw-Maut voreilig unterschrieben. Der Minister weist die Vorwürfe zurück./hoe/DP/fba