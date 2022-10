FDP-Politiker Kruse zum AKW-Streit: 'Brauchen mehr Leistung'

GO

Heute im Fokus

DAX startet höher -- Asiens Börsen uneins -- Pilotenstreik bei Eurowings -- Uniper: Rückgang bei Gasfüllstand war Meldefehler -- Credit Suisse, Drägerwerk, Siemens, Fielmann im Fokus

Barclays senkt Kursziel für Continental. Finanzdienstleister Hypoport durch Immobilienflaute belastet. Vodafone will mit 'dynamischem Standby' der Funkzellen Strom sparen. Raffinerie-Streik in Frankreich hält trotz Einigung an. Auswirkungen auf Stahlbranche - EU-Kommission sagt Brandenburg Hilfe bei Klimaschutz zu. Laut Interhyp erreichen Immobilienzinsen höchsten Stand seit 2011.