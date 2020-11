FDP rechnet für 2021 mit bis zu 190 Milliarden Euro neuen Schulden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund wird nach Berechnungen der FDP im kommenden Jahr noch mehr neue Schulden machen müssen als von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bisher eingeräumt. "Ich gehe von circa 170 Milliarden Euro im Jahre 2020 als Schlussrechnung aus und gehe in Richtung 180, wenn nicht 190 Milliarden im nächsten Jahr, weil ich fürchte, dass durch die Maßnahmen neue Ausgaben kommen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke, bei einer Videokonferenz mit Journalisten.

Scholz will die Neuverschuldung 2021 auf rund 160 Milliarden Euro anheben. Bisher sieht sein Etatentwurf 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden vor, nach 218,5 Milliarden 2020. Scholz hat aber bekräftigt, in beiden Jahren zusammen solle die Neuverschuldung bei etwas mehr als 300 Milliarden Euro liegen. Während für 2020 nicht alle Mittel aus den Kreditermächtigungen ausgegeben werden müssten, werde es 2021 mehr werden.

Nur ein Bruchteil der Mittel fließe jedoch "in die akute Bekämpfung der Corona-Pandemie", kritisierte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr bei der Pressekonferenz. "Dieser Haushalt, den Olaf Scholz da vorlegt, ist alles andere als alternativlos." Die FDP schlage vor, die Neuverschuldung um 50 Prozent zu reduzieren. "Aus unserer Sicht hat die große Koalition diesen Haushalt unnötig aufgebläht." Unter anderem fordere die FDP das Einsetzen der allgemeinen Rücklage über 48 Milliarden Euro, eine Rücknahme der Rente mit 63 und den Abbau von Subventionen.

Bereinigungssitzung am Donnerstag

Die Vorlage des Finanzministeriums für die am Donnerstag geplante Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2021, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte, sieht höhere Kosten für Finanzhilfen und andere Maßnahmen zur Abfederung der Coronavirus-Pandemie vor. Demnach plant Scholz nun für die Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen 39,5 Milliarden Euro ein und damit 37,5 Milliarden mehr als bisher. Vorgesehen ist zudem eine globale Mehrausgabe von 10 Milliarden Euro für Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie. Im Ressort von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind insgesamt gut 11 Milliarden Euro mehr eingeplant.

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hatte zuvor bereits die geplante deutliche Erhöhung der Neuverschuldung im kommenden Jahr kritisiert. "Die Ausdehnung der Neuverschuldung halte ich nicht für sinnvoll", sagte Fuest der Rheinischen Post. Die Koalition solle lieber abwarten, wie sich Ausgaben und Einnahmen entwickeln, und dann einen Nachtragshaushalt 2021 verabschieden.

Kritik übte auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). "Die von Bundesfinanzminister Scholz geplante nochmalige Erhöhung der Neuverschuldung um 60 Milliarden Euro für rein konsumtive Ausgaben ist der falsche Weg", sagte BVMW-Vizepräsident Jochen Leonhardt. Die Wirtschaft erwarte von der Bundesregierung vielmehr "einen verbindlichen Entlastungsfahrplan bei Unternehmens- und Einkommenssteuern".

