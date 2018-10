FDP schließt in Bayern Viererbündnis gegen die CSU nicht aus

Berlin (Reuters) - Die FDP in Bayern hält neben einem Bündnis mit CSU und Freien Wählern auch eine Koalition mit Grünen, SPD und Freien Wählern für möglich.

"Wir schließen nur Koalitionen mit AfD und Linkspartei aus", sagte Spitzenkandidat Martin Hagen am Freitag zu Reuters. In einem Viererbündnis ausreichend Gemeinsamkeiten zu finden, sei aber sicher schwieriger als in einem Bündnis zu dritt.

Hagen sagte, die FDP wolle möglichst stark werden, "denn wir glauben, dass eine Regierung mit FDP-Beteiligung besser für Bayern wäre als Schwarz-Grün". Die FDP wolle Bayern modernisieren und fit für die Zukunft machen. Dazu gehörten Investitionen in Bildung und digitale Infrastruktur, ein liberales Ladenschlussgesetz und klare Regeln für Einwanderung und Asyl. Die FDP mache im Wahlkampf deutlich, dass sie eine Regierungsverantwortung anstrebe. Umfragen zufolge liegt die FDP in Bayern bei fünf bis sechs Prozent und würde damit knapp die Rückkehr in den Landtag schaffen, aus dem sie 2013 geflogen war.

Die CSU steckt unterdessen im Umfragetief fest: Im ZDF-Politbarometer hängt sie bei 35 Prozent. Am Vortag kam sie in einer Umfrage für die ARD-Tagesthemen sogar lediglich auf 33 Prozent. Der Erhebung zufolge wäre bei einem solchen Wahlergebnis eine Viererkoalition von Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP gegen die bislang allein regierende CSU möglich.