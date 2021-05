FDP setzt Parteitag mit Debatten über Klimaschutz und EU fort

BERLIN (AFP)--Die FDP setzt ihren Parteitag am Sonntag mit weiteren Debatten über das Wahlprogramm fort. Unter anderem werden die Kapitel über Klimaschutz, die Zukunft der EU sowie Außen- und Sozialpolitik diskutiert. Zum Ende der dreitägigen digitalen Veranstaltung steht neben der Verabschiedung des kompletten Wahlprogramms auch eine Abschlussrede von Generalsekretär Volker Wissing auf dem Programm. Am Samstag hatten die rund 660 Delegierten bereits große Teile des Wahlprogramms besprochen und über zahlreiche Änderungsanträge abgestimmt. In seiner Rede zur Vorstellung des Programmentwurfs empfahl Wissing die FDP als Garantin für wirtschaftliche und finanzielle Stabilität - in klarer Abgrenzung zu den anderen Parteien. Er kennzeichnete die Bundestagswahl im September als "Richtungswahl".

