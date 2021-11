FDP-Spitzenpolitiker Stamp offen für Impfpflicht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und Familienminister Joachim Stamp hat sich als einer der ersten liberalen Spitzenpolitiker offen für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland gezeigt. "Ich persönlich kann es mir vorstellen, ja", sagte Stamp nach mehreren Nachfragen von Moderator Frank Plasberg in der ARD-Sendung "Hart aber fair" am Montagabend. Stamp sagte, dass ein Verfassungsrechtler ihn am Wochenende überzeugt habe: "Es ist ja auch ein lernender Prozess von uns allen."

Die FDP hatte zuletzt bei einer möglichen Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen Einlenken signalisiert. Eine allgemeine Impflicht wird von der Partei bisher nicht mitgetragen. So hatte die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus kürzlich der "Bild"-Zeitung gesagt: "Die allgemeine Impfpflicht als Drohkulisse in den Raum zu stellen, hilft niemandem." Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer sagte im TV-Sender Bild am Sonntag zu einer allgemeinen Impfpflicht: "Wir halten sie für verfassungswidrig."/aus/DP/eas